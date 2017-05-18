Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), WhatsApp uygulamasının satın alınması sürecinde yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdiği için Facebook’a 110 milyon avro para cezası verdi.AB Komisyonu, Facebook şirketine WhatsApp'ın satın alınması sürecinde sağladığı bilgilerin yanlış, hatalı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle para cezası verildiğini açıkladı.Facebook, WhatsApp uygulamasını 2014 yılında yaklaşık 22 milyar dolara satın almıştı. Şirket, WhatsApp’ı satın aldığında AB düzenleyici kurumuna kişisel verileri toplamayacağı, iki şirket arasında paylaşmayacağı ve kullanıcı hesaplarını birleştirmeyeceği yönünde taahhütlerde bulunmuştu. Ancak, WhatsApp ağustos ayında gerçekleştirdiği politika değişikliğiyle telefon numaraları, profil isimleri gibi çeşitli kullanıcı verilerini ana firma Facebook'la paylaşmaya başlamıştı.

Resmi suçlama yöneltilmişti

AB Komisyonu, geçen aylarda Facebook'a 2014 yılındaki birleşme değerlendirmesi sürecindeki ilk açıklamalarının tersi yönde hareket ettiği ve AB düzenlemelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle resmi suçlama yöneltmişti.Facebook'un AB Komisyonu'na verdiği yanıtların ve yaptığı açıklamaların yeterli görülmemesiyle şirkete 110 milyon avro para cezası uygulanması kararlaştırılmış oldu.Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu yetkileri arasında yer alıyor. AB Komisyonu, bu incelemelerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.