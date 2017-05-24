Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak ve Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantının kısa olsa da büyük önem arzettiğini kaydeden Stoltenberg, 28 müttefik ülkenin tüm liderlerini bir araya geleceğini ve güçlü bir birlik ve dayanışma mesajı verileceğini söyledi.

"Terörle mücadele koordineli bir karşılık gerektiriyor"

Teröristlerin bu hafta İngiltere'nin Manchester kentini hedef aldığını anımsatan Stoltenberg, "Bu barbarca yapılan saldırı, kasten çocukları, gençleri ve ailelerini hedef aldı. Toplantımız, tüm NATO müttefiklerinin terörizmin her türlüsüyle mücadelede bir arada olmayı sürdürdüğünü gösterecek." diye konuştu.

Terörle mücadelenin karmaşık bir sınama olduğunu dile getiren Stoltenberg, "Terörle mücadele, kolluk kuvvetlerimiz, istihbarat servislerimiz, yargı sistemimiz ve bazen de askeri birimimizin koordineli bir karşılığını gerektiriyor. Dolayısıyla, sahip olduğumuz tüm araçları tam olarak kullanmamız önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın ele alıncak iki ana konudan birinin NATO'nun terörle mücadeleye katkısını artırmak olacağını anlatan Stoltenberg, terörizmin temel nedenleriyle başa çıkmak için yerel güçleri eğitmenin ittifakın elindeki en iyi araçlardan biri olduğunu belirtti.

Toplantının diğer ana konusunun ise yük paylaşımı olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Bu, hepimizin 2014 yılında yaptığı taahhütleri yerine getirmesi anlamına geliyor." dedi.

"NATO'nun muharip bir rol üstlenmesi için bir talep yok"

Genel Sekreter, NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılması durumunda nasıl bir rol alacağına ilişkin soruya, "NATO'nun muharip bir rol üstlenmesi için bir talep yok. NATO'nun DEAŞ'la mücadelede muharip rol üstlenmesi konusunda bir tartışma hiç bir şekilde yok." yanıtını verdi.

"Afganistan'da artık muharip değiliz"

NATO'nun muharip rolünün dışındaki faaliyetlerine de dikkati çeken Stoltenberg, "NATO'nun Afganistan'da yaptıklarına bakacak olursak, NATO buradaki muharip rolünü sona erdirdi. Afganistan'da artık muharip değiliz. Afganistan'da 13 bin askerimiz var ancak yaptıkları, eğitmek, danışmanlık yapmak ve destekte bulunmak." değerlendirmesinde bulundu.