Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta yeni bir fırtına kopmak üzere. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Bağdat'ın son 48 saatte bölgesel sınırlara yığınak yaptığını duyurdu.

Bağımsız kaynaklardan henüz doğrulanmayan bilgiye göre, ordu birlikleri sınıra Amerikan tipi çok sayıda tank, zırhlı araç ve Hummer aktardı.

IKBY lideri Mesut Barzani'nin yayın organları, Irak askerleriyle birlikte Şii milisler Haşdi Şabi'nin de sınırda olduğunu bildiriyor. Haberlerdeki "Irak'ın böylelikle askeri operasyonlara devam edeceği görülüyor" cümlesi dikkat çekiyor.

Irak ordusu, geçen hafta başında Kerkük, Sincar, Tuzhurmatu ve Hanekin gibi kentleri 24 saat içinde peşmergeden geri almıştı.

Altunköprü boşaldı

Geçen hafta Cuma günü ise Erbil-Kerkük yolu üstündeki Türkmen kasabası Altunköprü'de taraflar birbirleriyle çatışmıştı.

Evlerini terk etmek zorunda kalan Altunköprülüler, yeniden kasabalarına dönmek istiyor ancak bu şimdilik mümkün görünmüyor. Anadolu Ajansı'na konuşan kasaba sakini Behçet Fazıl, Altunköprü'nün neredeyse boşaldığını belirterek "Kasabada elektrik yok, sular akmıyor. Neredeyse hayat durmuş vaziyette. Hükümet yetkililerinin kasabayı gelip görmesi gerekiyor" dedi. Ajansın bugün servis ettiği fotoğraflardan birinde, Altunköprü'nün yanından geçen Aşağızap Nehri üstündeki köprünün enkaza döndüğü görülüyor.

Altunköprülüler operasyonların bitmesini beklerken, İran iki Devrim Muhafızları askerinin Altunköprü'deki çatışmada öldüğünü doğruladı.

Korku seçimleri erteletti

Kerkük ve diğer yerleri kaybederek ağır bir hezimet yaşayan ve koltuğu sallanmaya başlayan Mesut Barzani, 1 Kasım'da yapılması beklenen seçimleri ertelediğini bugün duyurdu.

Muhalif Goran Hareketi Barzani'yi istifaya davet ediyor. Barzani'nin Kürdistan Demokrasi Partisi (KDP) ile Talabanilerin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki kavga da şiddetlenerek büyüyor.

Barzani kabul etmedi

KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia, Kerkük'e askeri operasyondan önce Barzani'ye bir çözüm teklifi sunulduğunu ancak IKBY liderinin öneriyi kabul etmediğini duyurdu.

Süleymaniye'de gerçekleşen toplantıdan detaylar veren Pukmedia, 15 Ekim'deki randevudan çıkan kararın eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Bafel Talabani tarafından Barzani'ye sunulduğu belirtildi:

"Kerkük vilayeti sınırları içerisinde ortak bir askeri komutanlığın kurulması ve komutanlığın içerisinde Irak ordusu, Peşmerge ve ABD temsilcilerinin yer alması. Bu komutanlığın bölgedeki güvenlik ve istikrarı korumayı amaçlayıp Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'ne konuşlanması. Kerkük kent merkezine hiçbir ordu unsurunun girmemesi. Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların diyalog ve anayasa çerçevesinde çözülmesi."

Rusya'dan beklenen destek gelmedi

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, bugün Rusya'yı ziyaret ediyor. Mevkidaşı Caferi'yi ağırlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ortak basın toplantısında Erbil yönetimine Bağdat'la diyaloğa geçmesi için çağrı yaptı.

Taraflar arasında savaş çıkmamasını istediklerini vurgulayan Lavrov, "Kürt halkının kimliklerini pekiştirme arzusunu anlıyoruz. Ancak bu arzunun sadece Bağdat yönetimiyle diyalog içinde gerçekleştirilmesini doğru buluyoruz. Bunun yanında Kürt sorununun bölgesel ölçekteki önemi ile bölgede yeni istikrarsızlık kaynakları oluşturulmaması gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır" diye konuştu.

Moskova'nın Erbil Başkonsolosluğu'nu kapatmayı reddettiğine dair haberleri provokasyon olarak nitelendiren Lavrov, "Rusya'nın Erbil Başkonsolosluğu, diğer ülkelerin başkonsoloslukları gibi çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca başkonsolosluğumuzun Rusya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne bağlı olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

Peşmerge kaçtı

Yaklaşık bir yıl süren mücadelenin ardından tüm önemli kentlerini kanlı terör örgütü IŞİD'den temizleyen Irak'ta, 25 Eylül'deki referandum ülkeyi alt üst etti. Uluslararası uyarılara ve Bağdat yönetiminin restine rağmen bağımsızlık referandumunda ısrar eden Barzani, üç hafta sonra büyük bir hezimet yaşadı.

IŞİD'in Musul'u alması üzerine Irak Ordusunun bölgeden çekilmesi Kerkük ve diğer kentlerin Barzani kontrolüne geçmesini sağlamıştı. Barzani, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Kerkük'ü referanduma dahil etti.

Irak ordu birlikleri, Kerkük ve diğer şehirlerden çekilmesi için Barzani'ye verdiği sürenin dolmasıyla harekete geçti. Yaklaşık 24 saatlik bir sürede peşmerge kaçtı, tüm tartışmalı bölgeler yeniden Bağdat yönetiminin kontrolü altına girdi. Kerkük'ün yanında Sincar, Tuzhurmatu ve Hanekin bu noktalardan bazıları.