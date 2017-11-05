Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Kral Selman'ın New York'ta düzenlenen terör saldırısına ilişkin Trump'a taziyelerini ilettiği  belirtildi.
 
İki liderin Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a  düzenlediği balistik füze saldırısı hakkında da konuştuğu ifade edilen  açıklamada, "Liderler, aşırıcı ideolojilere karşı mücadele edilmesi gerektiğinin  önemine vurgu yaptı." ifadelerine yer verildi.

Trump ve Kral Selman'ın telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın  ABD'den satın aldığı silahların da gündeme geldiğine vurgu yapılan açıklamada,  şunlar kaydedildi:
 
"Başkan Trump, Krala 15 milyar dolar değerindeki THAAD füze savunma  sistemi ve milyarlarca dolarlık yatırımlar da dahil olmak üzere silah  alımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan, Krala, Amerikalılara iş imkanı  sağlayacak Arabistan'ın güvenliğiyle ilgili silah alımlarını destekleyeceğinin  teminatını verdi. Başkan ayrıca Kraldan şiddetle Aramco'yu ABD borsasına dahil  etmesini istedi."