Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Trump, "Biz adil ve karşılıklı ticaret istiyoruz. Bu zamana kadar ABD'ye bu yaklaşım uygulanmadı. ABD değişiyor ve bunu değiştiriyor. Tüm ülkeler kurallara uyarak ticari ilişkiler kurmalı. Kurallara uyan ülkelerle ticaret ilişkisi kurmaya hazırız." diye konuştu.

"Kuzey Kore Devlet Başkanı ile arkadaş olabileceğimizden şüpheliyim"

Trump, Kuzey Kore için ise "Tüm ülkeler Kuzey Kore’nin tehditlerine karşı harekete geçmeli. Kaybolacak hayatların olasılığının farkına varmalıdır. Provokasyon değil ilerleme istiyoruz. Kargaşa değil istikrar istiyoruz. Savaş değil barış istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ile arkadaşlık kurabilmenin tüm dünya için olumlu bir adım olacağını söyleyen Trump, "Onunla arkadaş olabilsek iyi olurdu ama bunun olacağından şüpheliyim ama olsaydı tüm dünya için güzel olurdu." ifadelerini kullandı.

"Rusya ile terörizmi bitirmek için çalışmak gerekli"

Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Ben kameraların ve insanların karşısında birileriyle tartışma yapmak istemiyorum. Ben kendisine sordum. O da yapmadığını söyledi. Putin neye inanmak istiyorsa ona inanır. Benim inandığım şey, Rusya ile terörizmi bitirmek için ortak çalışmamız gerektiği. Dünyada birçok problem var. Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna gibi. Bunların çözümü için ortak çalışmamız gerekiyor."

Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve Vietnam'ın fiili hükûmet başkanı ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile de görüşecek Trump, ardından bugün 13 günlük Asya turunun son durağı Filipinler’e hareket edecek.