Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Liech emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümet güçlerinin Leer kasabasındaki savunma mevzilerine silahlı muhalifler tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından çatışma çıktı.

16'sı saldırgan, biri asker 17 kişinin öldüğü çatışmalar nedeniyle bölge halkının, Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun Leer'deki karargahına sığındığı duyuruldu.

Eski Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar liderliğindeki silahlı muhalefet tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırıda 10 asker ile iki muhalifin öldüğü belirtildi.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki gerilimle iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.