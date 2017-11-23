Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kadın İşleri Bakanlığının, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Gazze'deki Meçhul Asker Meydanı'nda düzenlediği gösteriye katılan Filistinliler, "İsrail'in ihlallerine karşı güvenlik ve korunma Kudüslü kadınların hakkıdır." yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşan Kadın İşleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Mina Sekik, "Kudüs'teki kadınların maruz kaldıkları bütün ihlalleri kınadığımızı ilan ediyoruz." dedi.

Kudüs'teki kadınların, kentin boşaltılması için yürütülen her türlü örgütlü şiddetin uygulandığı işgal politikalarının neticesinde daha fazla şiddet gördüklerini belirten Sekik, Küdüs'teki kadınların evlerinin yıkılması, ailelerinin yerlerinden edilmesi ve buna bağlı olarak psikolojik travmalara maruz kaldığını vurguladı.