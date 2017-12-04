Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen'de Şii Husiler, saf değiştirip Suudi Arabistan'la anlaşmaya çalışan ve "Yeni sayfa açmaya hazırım" mesajı veren devrik lider Ali Abdullah Salih'in başkent Sana'daki evini havaya uçurdu.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Husiler, başkentin güneyinde geceden beri devam eden şiddetli çatışmaların ardından Salih'in evini patlayıcılarla imha etti.

Bölgedeki çatışmalar sonucu her iki taraftan onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi. Sabahın erken saatlerinde Salih'in evine girmeyi başaran Husiler, içerideki tüm silahları çıkardıktan sonra eve yerleştirdiği patlayıcıları infilak ettirdi.

İRAN AJANSI: SALİH ÖLDÜRÜLDÜ

İran'ın yarı resmî Tasnim haber ajansı da Salih'in Marib'e kaçmaya çalışırken Husiler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DOĞRULANDI

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in lideri olduğu Genel Halk Kongresi, Salih'in öldürüldüğünü doğruladı.

TARAF DEĞİŞTİRMİŞTİ

​Salih, Suudi destekli güçlere karşı bir süre iş birliği yaptığı Husilerle ters düşmüştü. Televizyondan konuşma yapan Salih, koalisyona ''Ablukayı kaldırır ve saldırıları durdursanız yeni bir sayfa açmaya hazırım'' diyerek görüşme teklifinde bulunmuştu.

Bu arada Yemen hükûmeti, Husilerle ilişkisini kesen herkesin affedileceğini açıkladı. Aden'de konuşan Başbakan Ahmed Ubeyd bin Dağr "Yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husilerle işbirliğinden çekilen kişiler için 'genel af' ilan edecek. Temeli hoşgörü ve kardeşlik üzerine tesis edilmiş yeni bir sayfa açacağız" dedi.