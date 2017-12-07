Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin'in işgal altındaki topraklarının tamamında Filistin halkı, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesini protesto eden grev ve gösteriler yaptı.

Filistin Millî Güçleri, ülke genelinde Batı Şeria, Kudüs ve Gazze şeridinde diasporaya grev çağrısı yaptı.

Filistin Millî Eğitim Bakanlığının dün yayınladığı bildiri doğrultusunda, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etmek için okullar ve eğitim merkezlerinde grevler yapıldı.

Filistin'nin bütün şehir ve kasabalarında kalabalıklar Trump'ın kararına tepki gösterdi.

"KUDÜS FİLİSTİN'İN EBEDİ BAŞKENTİDİR"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın kararının İsrail'e hiçbir hak sağlamayacağını, Kudüs'ün bir Arap-Müslüman ve Hristiyan şehri olduğunu ve Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğunu söyledi.

Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini açıklamasıyla bütün anlaşma ve kararları çiğnediğini belirterek, bu açıklamayla Washington'un uluslararası ve ikili barış süreçlerinin altını oyduğunu ve kendisinin barış görüşmelerinden çekildiği anlamana geldiğini söyledi.

MAHMUD ABBAS'TAN SİLAHLI DİRENİŞ ÇAĞRISI

Öte yandan bir son dakika gelişmesi yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilere silahlı direniş çağrısı yaptı.