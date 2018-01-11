Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Şahid, ülkedeki protestolarda yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardında "yolsuzluk şebekeleri ve Halkçı Cephenin kışkırtmalarının" olduğunu iddia etti.

Protestolar sırasında zarar gören yerel bir radyo istasyonunu ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Şahid, hayat pahalılığına karşı barışçıl gösterilerin yanında olduğunu ve ekonomik reformlar ne kadar zor olursa olsun ekonominin düzeltilmesi amacı taşıdığını ifade etti.

Gösterilerde yaşanan şiddet olayları, kamu ve özel mülke zarar verilmesi nedeniyle protestolara desteğini açıklayan Halkçı Cepheyi suçlayan Şahid, şunları söyledi:

"Saldırganlar tüm olayları suistimal ederek vandallık ve yağmalama için sokağa çıkıyor. Küçük çocukları kullanıyorlar. Tunus'un çıkarına değil bilakis yolsuzluk şebekelerine ve yolsuzluktan tutuklu olanların serbest kalmak için hükümete baskı kurma çabalarına, aynı şeklide yolsuzlukla mücadele sonunda zarar gören kaçakçılık şebekelerine hizmet ediyorlar. Bunlara Halkçı Cephenin de yer aldığı sorumsuz ve kışkırtıcı siyasiler dahil."

Şahid, Halkçı Cephe partisinin parlamentoda bütçe yasası sırasında vergi artışları konusunda lehte oy kullanması ancak sonrasında sokaklarda protesto çağrısı yapmasına "sorumsuzluk" nitelemesinde bulundu.

Sokaklarda "devrime ilişkin umudu zayıflayan gençler" ile "vandalların" karıştırılmaması gerektiğini belirten Şahid, kamu ve özel mülke zarar verenler ve yağmacılarla ilgili soruşturma başlatılacağına dikkati çekerek, "Yaşananlar şiddet ve bunu kabul edemeyiz. Devlet kararlılığını sürdürecek." dedi.

Şahid, Tunus'ta protestoların artışının ardından gündeme gelen ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki haberleri değerlendirerek, bu kararın güvenlik amacı olduğunu ve Milli Güvenlik Konseyi tarafından alınabileceğini anlattı.

"Şiddet olayları hükümete yarıyor"

Öte yandan, suçlamaların muhatabı sol partilerin bir araya gelmesiyle parlamentoda 15 vekille temsil edilen Halkçı Cephe ise şiddet olayları üzerinden hükümete yüklendi.

Halkçı Cephe sözcüsü Hama Hamami, yerel basına yaptığı açıklamada, "Sistematik şiddet olayları aslında Halkçı Cepheyi kışkırtmakla suçlayan hükümetin işine yarıyor. İktidardaki partiler barışçıl gösterileri şiddet yanlısı şeklinde göstermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Protestolarda üçüncü gün

Tunus, yılbaşında gelen zamların neden olduğu hayat pahalılığını protesto amacıyla başlayan gösterilerde üçüncü günü geride bıraktı. Gösterilerin bazılarında yer yer yağma, kamu ve özel mülke zarar olayları yaşanırken güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahaleleri görüldü.

Üçüncü gününde bazı şehirlerde devam eden protestoların, başkent Tunus'a da sıçradığı aktarıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkentin Zahruni bölgesinde göstericiler lastik yakarak yol kapatmaya çalıştı. Güvenlik güçleri de kendilerine taş atan ve yol kapatan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Bu arada, pazartesi gecesi bir göstericinin hayatını kaybettiği Manuba vilayetine bağlı Tabarba bölgesinde polisin birkaç eve baskın düzenleyerek bazı kişileri gözaltına aldığı bildirildi.

Şehirdeki Ulusal Muhafızlık binasına taş atarak saldıran göstericilere, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Başkentin yanı sıra Kayrevan, Nabil, Susa, Kasrine gibi ülkenin birçok vilayetinde göstericilerin yola barikat kurmaya çalıştığı, güvenlik merkezlerine, kamu binalarına saldırdığı ve polislere taş attığı, güvenlik güçlerinin de bunlara göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği ifade edildi.

Yılbaşında gelen zamlar

Tunus'ta hükümet, cari açığı azaltmak amacıyla 2018 yılı bütçe yasasıyla çok sayıda kemer sıkma önlemi aldı.

Yılbaşında yeni bütçe yasasının hayata geçmesinin ardından yüzde 18'lik katma değer vergisi (KDV) yüzde 1 artırıldı. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik kesintilerinde çalışandan ve işverenden yüzde 1 artış gibi yeni vergiler getirildi.

Hükümet özellikle lüks tüketim malları ile Tunuslu üreticileri korumak için ithalatın birçok kalemine de ek vergiler uygulamaya başladı. Tüm bu vergiler, piyasalarda akaryakıttan gıdaya, konuttan hizmetlere birçok kalemde zamlara yol açtı.