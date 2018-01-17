Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) eski çalışanı, teşkilatın varlıklarının ve çalışanların numaralarıyla isimlerinin yazılı olduğu gizli belgeleri yasa dışı alıkoymaktan gözaltına alındı.

ABD'li yetkililer, 1994-2007 yıllarında CIA'ye hizmet eden Hong Konglu 53 yaşındaki Jerry Chun Shing Lee'nin pazartesi akşamı JFK Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını, dün New York'ta ilk kez mahkemeye çıktığını ve davanın bundan sonra Virginia'da görüleceğini açıkladı.

ÇİN ADINA ÇALIŞIYOR İDDİASI

Hong Kong'da ailesiyle birlikte yaşayan CIA eski çalışanı Jerry Chun Shing Lee'nin ABD'nin gizli istihbarat operasyonlarını ve ajanlarını Çin adına deşifre ettiği ileri sürülüyor.

CIA'de vaka istihbarat görevlisi olan Lee'nin, çeşitli denizaşırı bürolarda çalıştığı, teşkilatın varlıklarının takibi ve gizli materyalin idaresi gibi konularda eğitim gördüğü ifade edildi.

FBI 2012'DE ODASINI ARADI

Mahkeme belgelerine göre, 2012 yılında CIA'den ayrıldıktan sonra ailesiyle Hong Kong'dan Virginia'ya taşınan Lee'nin bagajı ve otel odası Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından arandı.

Aramada, gizli CIA çalışanlarının ve tesislerinin isimleri ve numaralarını içeren iki küçük kitap ele geçirildi.

CIA'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma, kitaptaki isim ve numaraların, Gizli ve Çok Gizli kategorisine giren bilgi olduğunu gösterdi.

Lee, yasadışı olarak gizli belge alıkoymaktan suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.