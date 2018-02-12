Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine göre, öğlen saatlerinde Belçika'nın Hasselt şehri yakınında özel bir uçak düştü.Kortrijk kentinden havalanan ve Zwartberg havalimanına yolculuk yapan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft F33A Bonanza tipi uçak yüksek gerilim hatlarına takıldı.Kazada uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza bölgesinde ilk yardım ve inceleme ekipleri gönderildi.
Belçika'da uçak kazası: 2 ölü
12.02.2018 - 19:47 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 19:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Belçika'nın Flaman bölgesinde yer alan Hasselt şehri yakınlarına düşen bir özel uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : belçika,uçak kazası,dünya haberleri,
543170 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/543170.aspx
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