Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine göre, öğlen saatlerinde Belçika'nın Hasselt şehri yakınında özel bir uçak düştü.Kortrijk kentinden havalanan ve Zwartberg havalimanına yolculuk yapan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft F33A Bonanza tipi uçak yüksek gerilim hatlarına takıldı.Kazada uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza bölgesinde ilk yardım ve inceleme ekipleri gönderildi.