Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Suriye'de kimyasal silah tesislerine karşı bir askeri harekat düzenlenip düzenlenmeyeceğine önümüzdeki günlerde, ABD ve İngiltere ile daha fazla danışmadan bulunduktan sonra karar vereceklerini söyleyen Macron, Fransa'nın üç kırmızı çizgi belirlediğini söyledi.

Macron, "Fransa üç kırmızı çizgi belirmemiş durumda. Bu kırmızı çizgiler diğer güçler tarafından da paylaşılıyor. Bu çerçevede ortaklarımız İngiltere ve Amerika ile teknik ve stratejik bilgi alış-verişi devam edecek, önümüzdeki günlerde kararımızı açıklayacağız" dedi.

Macron, Suriye'ye karşı bir saldırı düzenlenmesi halinde bu saldırının Suriye hükümetinin müttefiklerini veya özel olarak birilerini hedef almayacağını, Suriye hükümetinin kimyasal tesislerinin hedefleneceğini de söyledi.