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ABD'nin saldırısının ardından Rusya'dan açıklama geldi
14.04.2018 - 05:13 | Son Güncelleme: 14.04.2018 - 05:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'daki kimyasal saldırı sonrası Suriye'ye yönelik başlatığı operasyona Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya'dan "ABD uluslararası normları ihlal etti" açıklamasında bulunuldu.
Etiketler : rusya,abd,suriye,saldırı,esad,
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