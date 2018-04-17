Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC Türkçe’nin haberine göre; Dün ABD’deki ABC News kanalına konuşan Johnson, “Perşembe günü bir mağazamızda yaşananlar ayıptı, yanlıştı” dedi. Johnson ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı bir şirket olduklarını söylerken böylesi bir durumda polis çağırmanın kabul edilemez olduğunu belirtti ve çalışanlarına bilinçsiz ön yargı konusunda eğitim vereceklerini açıkladı.



TEKLİF KABUL EDİLDİ



Bir şirket sözcüsü de gözaltına alınan iki kişinin, Johnson’dan gelen görüşme teklifini kabul ettiklerini duyurdu. Philadelphia kentindeki Starbucks mağazası önünde hafta sonu başlayan eylemler ise dün de devam etti. Protestonun örgütleyicilerinden Abdul-Aliy Muhammad, “Bu Starbucks bugün para kazanamayacak. Amacımız bu” dedi. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) Pennsylvania eyaleti yöneticisi Reggi Shuford ise Starbucks’ta yaşananların siyah Philadelphialıların her gün karşılaştığı ırkçılığın bir örneği olduğunu, siyah olmanın ‘beklerken bile bir suç’ olduğunu söyledi.