Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, "Melania (Trump) ve ben ABD genelinde ve tüm dünyadaki Müslümanlar'ın bayramını tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı. Ramazan ayının bir yenilenme ayı olduğunu belirten Trump, "Bu bayramda etrafımızı saran barış ve iyi niyet ruhunun tüm yıl boyunca sürmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yazılı bir mesajla, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, koltuğa oturduğu ilk yıl ramazan ayında Beyaz Saray'da iftar yemeği vermemiş ve ABD'deki Müslümanlar'dan tepki görmüştü. Bu yıl ramazan ayında Beyaz Saray'da iftar yemeği düzenleyen Trump, iftarda nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelerin Washington'daki diplomatik misyon temsilcilerini ağırlamış, ancak Amerikalı Müslümanlar'ın kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcilerinden kimseyi davet etmemişti.