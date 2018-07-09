Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından Atlantico haber sitesi için yapılan anketin sonuçları yayımlandı.

Buna göre, Fransız halkının yüzde 55'i fakir düşme ve mevcut varlığını kaybetme korkusu içinde yaşıyor. Fakirlik korkusunun son dönemde artış gösterdiği kaydedilen haberde, bu korkunun yüzde 37 ile en az emeklilerde görüldüğü, aktif çalışan kesim olarak değerlendirilen 35-49 yaş aralığında ise yüzde 63 ile en yüksek orana ulaştığı bildirildi.

35 yaş altı vatandaşlardan fakirlik korkusu içinde olanların oranının ise yüzde 58 olduğu bilgisine yer verildi.

Ankete göre, ülkenin tüm bölgelerinde fakirlik korkusu taşıyanların oranı yüzde 50'nin üzerindeyken, sadece başkent Paris ve çevresinde yüzde 44 olarak ölçüldü. Haberde, Paris ve çevresinde bu oranın düşük çıkmasının nedeni olarak, bu bölgede iyi eğitim almış kesimin ve yönetici sınıfının yaşıyor oluşu gösterildi.

Fransa'da "zenginlerin cumhurbaşkanı" olarak eleştirilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta açıklanması beklenen Ulusal Fakirlikle Mücadele Planı'nın sonbahara ertelendiğini açıklamıştı. Sağlık ve Dayanışma Bakanı Agnes Buzyn'in, katıldığı bir programda, "planın hazır olduğu fakat açıklanmasına Fransa'nın Dünya Kupası maçlarındaki performasına göre karar verileceği" şeklindeki sözleri ülkede tartışmalara neden olmuştu.