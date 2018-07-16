Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Le Parisien gazetesinde yer alan haberde, dün geceki gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 45 polis ve jandarmanın hafif yaralandığı belirtildi.

Haberde, kutlamaların birçok şehirde şiddet olaylarına dönüştüğü bildirildi. Frouard'da 3-6 yaşlarında 3 çocuğun yaralandığı, Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde de bir kişinin ağır yaralandığı kaydedilen haberde, Strazburg ve Rouen kentlerinde ise göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandığı, polisin biber gazı kullandığı ifade edildi.

292 kişi gözaltına alındı

Le Figaro gazetesinin İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı habere göre ise, Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğu için ülke genelinde yapılan kutlamalarda 292 kişi gözaltına alındı.

2018 FIFA Dünya Kupası final maçında dün Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa'nın tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etmesi, ülkede coşkuyla kutlanmıştı.

20 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmenin heyecanını yaşayan Fransız futbolseverler, hakemin maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla üstlerinde takımlarının formalarıyla sokaklara akın ederek, "Teşekkürler Maviler", "Dünya Şampiyonuyuz" sloganları atarak büyük sevinç yaşamıştı.