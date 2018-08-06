Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Foggia kentinde trafik kazası meydana geldi.

Jandarmadan edinilen bilgiye göre, kazada 12 kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin bazılarının tarım işçisi olarak çalışan göçmenler olduğu belirtildi.

İş çıkışı evlerine giden göçmenleri taşıyan kamyonetin karşı yönden gelen tırla çarpıştığı ifade edildi.

OTOYOLDAKİ KAZADA EN AZ İKİ KİŞİ ÖLDÜ

İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu meydana gelen patlamada en az 2 kişi hayatını kaybetti, 60'dan fazla kişi de yaralandı.