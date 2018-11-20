Mark Lander imzalı "Kaşıkçı konusundaki delillere rağmen  Trump Veliaht Prensin yanında duruyor. Niye?" başlıklı analizde, Trump'ın, ABD  Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin  Selman'ın verdiği iddialarını içeren raporu daha yayımlanmadan göz ardı etmeye  başladığına dikkat çekildi.

"Trump için, Prens Muhammed'in telefonda kendisinin  cinayetle hiçbir alakasının olmadığını söylemesi yeterli." ifadesine yer verilen  makalede, Trump'ın Kaşıkçı cinayetinde güvenini sarsacak kanıtların en önemli  parçası olan ses kaydını dahi 'acı verici ve korkunç' olduğu gerekçesiyle  dinlemek istemediği ve bunun istihbarat yetkilileri arasında görüş ayrılığı  oluşturabileceği belirtildi.

Lander, şöyle devam etti:

"Trump'ın beyanatları, ABD yönetiminin, İran'dan  İsrail-Filistin barış sürecine kadar Orta Doğu'daki stratejisinin dayanağı olan  ve sözleşmelerinin çoğunu henüz ödememiş olsa bile Amerikan askeri silahların  önemli bir müşterisi olan Suudi tahtının 33 yaşındaki varisine ne kadar derinden  yatırım yaptığını gösteren canlı bir resmi oldu."

Analizde görüşlerine yer verilen Brooking Enstitüsünde kıdemli  Suudi Arabistan uzmanı Bruce O. Riedel de Trump'ın tavrının, ne kadar çaresiz  olduğunu gösterdiğini belirterek "Şimdi Muhammed bin Selman'ın suçunu inkar  edemeyecekleri bir gerçeğe bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu stratejisinde Suudi Arabistan'ın kilit noktada  olduğuna dikkat çekilen makalede, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Kongrede  oluşan Yemen karşıtı dalgaya karşı Beyaz Saray'ın Kaşıkçı olayını kullanarak  çatışmaları en kısa sürede yatıştırması için Muhammed bin Selman'ı  zorlayabileceği görüşü paylaşıldı.

Makalede, Riedel'in, "Trump yönetiminin, Yemen ile Kongreyi satın  almaya çalıştığı çok açık. Ancak bu, Muhammed bin Selman'ın bölgede istikrarı  bozan bir güç olması problemini çözmüyor." yorumu yer aldı.