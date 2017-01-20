Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail SONSUZ ANKARA

Adalet Bakanlığı’nın verdiği cevaba göre, FETÖ şüphesiyle 105 bin 532 kişi hakkında işlem yapılırken, 4 Ocak itibari ile FETÖ’den tutuklu sayısı 42 bin 83’e ulaştı. Bu rakam 15 Temmuz’dan önce 873’tü. Cezaevlerinde kalan toplam tutuklu ve hükümlü sayısı ise 214 bin 213. Kolluk kuvvetleri tarafından FETÖ’den işlem yapılan 105 bin 532 kişiden 13 bin 634’ü, tutuklanan 42 bin 83 kişiden ise 7 bin 745’si polis. 3 bin 674 polis hakkında adli kontrol uygulanırken, 236 polis hakkında da yakalama kararı bulunuyor. FETÖ’nün en çok örgütlendiği ikinci yapı olan TSK’da ise 13 bin 312 asker hakkında işlem yapılırken, bunlardan 6 bin 346’sı tutuklandı. 108 asker hakkında yakalama kararı bulunuyor. Adli kontrol uygulanan asker sayısı ise 2 bin 91. FETÖ’nün yargı ayağına yönelik operasyonlarda ise 3 bin 882 kişi hakkında işlem yapıldı. 2 bin 283 hâkim ve savcı ile 2 Anayasa Mahkemesi, 41 Danıştay, 104 Yargıtay, 3 de HSYK üyesi tutuklandı. 198 hâkim ve savcı ile 6 Danıştay ve 25 Yargıtay üyesi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 987 hâkim-savcıya ve 3 Yargıtay üyesine adli kontrol uygulanıyor.