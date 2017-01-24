Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik'te açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Sayın başkan ile FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk ve kendilerinden bu konuda özellikle desteklerini istedim. Bunlar nasıl ki bizim ordumuza ve devlet kurumlarımıza sızmışlarsa, aynı şeyi bu örgüt burada da yapacaklardır. Bu bir dost ve kardeş uyarısıdır." dedi.

İşte o konuşmadan satır başları:

Mutluyum zira Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin çok daha farklı yürüyeceği kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye'de daha önce bir araya gelmiştim. 3 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı sıfatıyla geliyorum. Mozambik, bağımsızlığını kazanmasının ardıdan yaşadığı zor günleri geride bırakmıştır. Mozambik, Afrika kıtasının istikrarlı ülkelerinden biridir

MOZAMBİK'İN GELECEĞİ DAHA AYDINLIK OLACAK

Bu tarihi ziyaretin iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi en büyük dileğimiz. Mozambik Afrika kıtasının istikrarlı ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor. Mozambik farklı etnik kültürden insanları bünyesinde barındırıyor, bu büyük bir kazanımdır. Mozambik'in geleceği çok daha aydınlık olacaktır.

EKONOMİK TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞTIK

Mozambik'in yaşadığı güçlüklerin geçici olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak bu süreçte Mozambikli dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın başkanla yaptığımız görüşmede geleceğe yönelik vizyonu kendisi ile paylaşma fırsatım oldu. Özellikle ekonomi alanında edindiğimiz tecrübeleri bu ziyarette paylaştık. IMF noktasındaki düşüncelerimi paylaştım. Biz göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardı.

6 ÖNEMLİ ANLAŞMA

Mozambik ile çok önemli 6 anlaşmaya imza attık. Türk ve Mozambikli iş adamları bir çok adımı dayanışma ile atmalı.

KRİTİK FETÖ UYARISI

Sayın başkan ile FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk ve kendilerinden bu konuda özellikle desteklerini istedim. Bunlar nasıl ki bizim ordumuza ve devlet kurumlarımıza sızmışlarsa, aynı şeyi bu örgüt burada da yapacaklardır. Bu bir dost ve kardeş uyarısıdır. Biz her şeye hazırız ve biz Mozambik'in kara gün dostuyuz.