Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Bild gazetesi iki üst düzey Türk askerinin önceki gün Frankfurt Havaalanı’nda Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğunu yazdı. Bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişimine dâhil olduklarının tahmin edildiğini belirten gazete “Türk generaller sığınma başvurusunun ilk değerlendirmesinin ardından Giessen bölgesindeki geçici yerleşim bölgelerine gönderildi” diye yazdı. Almanya’nın ülkeye sığınma başvusunda bulunan Türk subaylarından bir kısmına sığınma hakkı vermesi Türkiye tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı. Türkiye, salı günü İncirlik Hava Üssü’nde bulunan yaklaşık 260 Alman askerini ziyaret etmek isteyen Alman vekillerin talebine olumsuz cevap vermişti.



ANKARA’YA TEHDİT

Bunun ardından Almanya, İncirlik üzerinden Türkiye’yi tehdit etmeye başladı. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin İncirlik konusunu politik bir araç olarak kullanmak istemesinin ters tepeceğini öne sürdü. Gabriel “Kimse bize Alman anayasasının sağladığı sığınma hakkını dikkate almama konusunda baskı (şantaj) yapmaya kalkmasın. Milletvekillerimizin Alman askerlerini ziyaret etmesine, bizim politik sığınma arayanları işkence ve tutuklanmaları pahasına iade etmemiz durumunda izin verecekse o zaman karşısında granit gibi bir Almanya ile karşılaşır. Ben sadece Türk hükûmetinin gelecek günlerde fikrini değiştirmesini ümit edebilirim. Aksi takdirde Alman Parlamentosu hiç kuşkusuz askerlerini Türkiye’de bırakamaz” dedi.



MECLİS’E ÖNERGE VERDİLER

Öte yandan Alman Federal Meclisi’nde bulunan muhalefet partileri de Alman askerlerinin İncirlik’ten derhal çekilmesi için ortak bir önerge verdi. Yeşiller ve Sol Parti’nin önergesinde “Alman ordusu bir parlamento ordusudur ve parlamenter kontrol her an mümkün olmak zorundadır. Alman ordusu o sebeple derhâl İncirlik Üssü’nden (Türkiye) çekilecektir” ifadeleri yer alıyor. Muhalefet, önergenin bugün Meclis’te oylanmasını istiyor.



URSULA, ÜRDÜN YOLCUSU

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, hafta sonu Ürdün’e giderek, İncirlik’e alternatif olarak gösterilen Muvaffak Salti Askerî Üssü’nü ziyaret edecek.