Nusaybin'deki mülteci kampı yakınlarında bu Sabah hareket halindeki zırhlı polis aracının sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirince şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada zırhlı araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. sağlık ekiplerinin kaza yaptığı ilk müdahale ardından yaralı 2 polis, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilirken kazada zırhlı polis aracı kullunılamaz hale geldi.