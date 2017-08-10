Nusaybin'deki mülteci kampı yakınlarında bu Sabah hareket halindeki zırhlı polis aracının sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirince şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada zırhlı araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. sağlık ekiplerinin kaza yaptığı ilk müdahale ardından yaralı 2 polis, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilirken kazada zırhlı polis aracı kullunılamaz hale geldi.
Nusaybin'de zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı
10.08.2017 - 20:03 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hareket halindeki zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru yaralandı.
Etiketler : nusaybin,zırhlı polis aracı,haberler,
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