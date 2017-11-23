Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sarıtepe, Tuzkuyusu, Kayacık, Karakuyu, Çevre ve Ekinli mahalleleri ile Baykan ilçesine bağlı Engin ve Çevrimtepe köyleri sınırları içerisinde yapılacak operasyonlar nedeniyle, mahalle ve köylerde bu sabah saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.