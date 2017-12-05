Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bir ören yerinde ya da bir sit alanında kazı olduğu müddetçe kaçak kazı sayısının azaldığını söyleyen Doksanaltı “Biz gittikten sonra kaçakçılar kazmaya başlardı. Fakat devletin katkısı sayesinde bizim kazılarımızın süresi uzadı. Süre uzayınca da kaçak kazı oranı düştü” dedi. En büyük problemlerinin kaçak kazılar olduğunu belirten Doksanaltı “Gece görüşlü, harekete duyarlı kapanlar, kamera sistemleri bir an önce kurulmalı. Bunun adı bile ciddi anlamda caydırıcı bir unsurdur” diye konuştu.