Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Teoman Özalp parkında meydana geldi. Parkta gece saatlerinde yürüyen iki kişi, ağaca asılı halde bir kişiyi görünce 112 ve 155 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaptıkları incelemede ağaca asılı bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede cansız bedenin 34 yaşındaki Mesut Ş.'ye ait olduğunu belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler parkta sabitlenmiş çöp kovalarından tekinin yerinde olmadığını ve ağaca asılı bulunan Mesut Ş.'nin altında olduğunu belirledi. 2 çocuk babası Mesut Ş.'nin eşi ve çocuklarının bir süre önce başka bir şehirde yaşamaya başladıkları ve Mesut Ş.'nin geçen hafta ilaç içerek intihar etmeye çalıştığı tespit edildi. Mesut Ş.'ye ait ceset, şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.