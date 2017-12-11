Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon başlattı. Erhan Özdemir'in İstanbul'da olduğunu belirleyen Antalya polisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Antalya TEM ve İstanbul TEM ekipleri koordineli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Erhan Özdemir, 26 Kasım günü Fatih ilçesinde kaldığı evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 adet cep telefonu, 4 adet flaş bellek ile sahte kimlik ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Özdemir'in eşi A. Özdemir de gözaltına alındı.



TANINMAMAK İÇİN SAKAL BIRAKTI, SAÇINI BOYATTI

Tanınmamak için sakal bırakan ve saçını boyatan Özdemir, sorgulanmak üzere Antalya'ya getirildi. 2 hafta süren sorgunun ardından Erhan Özdemir ve eşi A. Özdemir dün, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Antalya Adliyesi'ne götürüldü. Sahte kimlik kullandığı belirlenen ve üzerinde çok sayıda cep telefonu hattı ele geçirilen Özdemir ve eşi, cumhuriyet başsavcılığındaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Erhan Özdemir, 'FETÖ/PDY üyesi olmak ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, A. Özdemir ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Erhan Özdemir Antalya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.