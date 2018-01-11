Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde mülki idare amirleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu konusuna dikkati çeken Soylu, "2016'da uyuşturucudan 520 ölüm, 2017'de bin 20 ölüm. Bu ülkenin yöneticisi olarak bunu ben söylememeliyim. Bunun tedbirini almalıyız." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl 20 bin ton civarında bir eroin yakaladık"



Geçenlerde Afganistan İçişleri Bakanını misafir ettiğini, yasa dışı göç ile uyuşturucu hakkında görüştüklerini ifade eden Soylu, geçen yıl Afganistan'da 4,5 milyon ton afyon üretildiğini aktardı.

Soylu, 2017'de ise ortalama 9 milyon ton afyonun üretildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2015-2016 yılında yaklaşık Türkiye'de 5 bin ton civarında eroin yakaladık. Bu yıl 20 bin ton civarında bir eroin yakaladık. Bu durum bize 2018 yılında 40 bin ton eroin yakalama mecburiyeti getiriyor çünkü öbür tarafta 900 milyon dolardan 1,4 milyar dolara yükselmiş bir piyasa hareketinden, bir afyon üretiminden ve bunun piyasaya arzından bahsediyorum."