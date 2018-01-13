Ebru Karatosun ANKARA
Savcılık ve mahkemelerin soruşturma dosyasına ilişkin tüm verileri UYAP’a aktarılıyor. Operasyon, gözaltı, arama ve el koyma kararına ilişkin tüm çalışmalar da söz konusu sisteme yükleniyor. UYAP’ı ele geçiren örgüt bu sayede kendi elemanları hakkındaki yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi alabiliyordu. FETÖ’nün Twitter’daki köstebeği “Fuat Avni” yürütülen operasyonlara ilişkin bilgiler sızdırarak, isim listeleri de paylaşmıştı.
SADECE 5 KİŞİ YAKALANMIŞTI
17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ’nün üst düzey isimlerine yönelik Türkiye’nin dört bir yanında kritik soruşturmalar başlatılmıştı. Ankara Başsavcılığı’nca FETÖ’nün beyin takımına yönelik ilk soruşturma Nisan 2014’te başlatılmış, örgütün karar mekanizmasındaki 73 kişiye gözaltı kararı verilmişti. FETÖ/PDY’ye ilk operasyon da Aralık 2015’te yapılmıştı. 10 ildeki eşzamanlı operasyonda sadece 5 kişi gözaltına alınabilmiş, 43 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti. Yürütülen soruşturmayı UYAP’tan takip ettiği değerlendirilen örgütün, operasyon aşaması yaklaşan örgüt elemanlarına kaçma talimatı verdiği belirtiliyor.
UYAP’taki açık FETÖ’nün beyin takımını kaçırdı
FETÖ’nün beyin takımından birçok ismin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “UYAP’ı maalesef FETÖ’cülere kaptırdık “ sözleriyle gündeme gelen UYAP’tan kendisi hakkında soruşturma yürütüldüğünü öğrenmesinin ardından yurt dışına kaçtığı belirlendi.
Ebru Karatosun ANKARA
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