Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakoluna dün gece Afrin bölgesinde bulunan PYD/YPG terör örgütü tarafından taciz ateşi açılmasının ardından bölgedeki karakollardan top atışları yapılmaya başlandı. Hassa ilçesindeki sınır karakollarından bugün 2 kez yapılan top atışı, ilçe merkezinden de duyuldu. Bölgedeki askerî hareketlilik devam ediyor.