Hatay’ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakoluna dün gece Afrin bölgesinde bulunan PYD/YPG terör örgütü tarafından taciz ateşi açılmasının ardından bölgedeki karakollardan top atışları yapılmaya başlandı. Hassa ilçesindeki sınır karakollarından bugün 2 kez yapılan top atışı, ilçe merkezinden de duyuldu. Bölgedeki askerî hareketlilik devam ediyor.
Afrin'e top atışları devam ediyor
14.01.2018 - 13:29 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakoluna dün gece Afrin bölgesinde bulunan PYD/YPG tarafından taciz ateşi açılmasından sonra bölgedeki karakollardan top atışları yapılmaya başlandı.
Etiketler : tsk,son dakika,afrin,top atışı,
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