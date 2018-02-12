Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Adalet Sarayında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP/C'li teröristlerce 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eylemin talimatını yurtdışından ağzındaki SD kartla getirdiği tespit edilen ve 3 Mart 2016'da polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Berna Yılmaz’ın yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağladığı öne sürülen Mithat Öztürk, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü DHKP/C mensuplarına yönelik yürütülen ve örgüte mensup teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Terör örgütü mensuplarınca 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin eylem talimatını yurtdışından getirdiği tespit edilen ve örgütün 3 Mart 2016 tarihinde Bayrampaşa'daki polislere yönelik eylemine katılan ve etkisiz hale getirilen terörist Berna Yılmaz'ın, yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağlamak amacıyla muhasebeciliğini yaptığı şirkette çalışmış gibi gösteren Mithat Öztürk isimli şüpheli, ''silahlı terör örgütüne yardım etmek'' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli hakkındaki sevk yazısında, örgütün yapılanmasında yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan B.E'nin ifadesinde ''örgütün yurtdışı yapılanmalarında eğitim görmek ve talimat almak üzere yurtdışına giden örgüt mensuplarının pasaport vizesi almak için yurt içinde bulunan örgüte müzahir bazı şirketlerde sigortalı olarak çalışmış gibi gösterildiğini'' beyan etmesi üzerine soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

Yapılan araştırma sonucunda, terörist Berna Yılmaz'ın, savcı Kiraz'ın şehit edildiği 31 Mart 2015 tarihinden önce 31 Ocak 2015'de Atatürk Havalimanından yurtdışına çıkış yaptığı, 14 Mart 2015 tarihinde ise yurda giriş yaptığı ve yurtdışında iken örgüt yöneticilerinden aldığı ve ağzında getirdiği SD kart içerisinde yazılı cumhuriyet savcısının öldürülmesi talimatını örgütün yapılanmalarından Halkın Hukuk Bürosu vasıtasıyla eylemcilere ilettiği ifade edilen sevk yazısında, şüpheli Mithat Öztürk'ün, terörist Berna Yılmaz'ın yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağlamak amacıyla muhasebeciliğini yaptığı şirkette çalışmış gibi gösterdiği iddia edildi.

Yılmaz'ın işe giriş tarihinin 16 Ekim 2014, çıkış tarihinin ise dikkat çekici olarak Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın şehit edildiği eylemin tarihi, 31 Mart 2015 olduğu vurgulanan sevk yazısında, şüpheli Mithat Öztürk'ün ayrıca Tunceli kırsalında öldürülen örgüt mensuplarından Kenan Günyel'i de aynı şekilde şirkette çalışmış gibi gösterdiği de belirtildi.

Şüpheli Öztürk'ün, terör örgütsel arşiv araştırma sonucunda 29 Eylül 1992 tarihinde silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilen Dev-Sol (DHKP-C terör örgütünün 1994 yılından öncesi adı) militanları Kayhan Tazeoğlu ve Makbule Sürmeli'nin cenazesine katılarak güvenlik güçlerine taşlı ve Molotof kokteyli saldırıda bulunan grup arasında olduğu vurgulanan sevk yazısında şüpheli Öztürk'ün muhtelif tarihlerde kendisinin de iltisaklı olduğu örgüt mensuplarının örgütsel amaçlarla yurtdışına çıkmaları için muhasebecilik işini kullanarak sigortalı gibi göstermek suretiyle vize almalarını sağlayarak üzerine atılı 'Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme' suçunu işlediği kaydedildi.