Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E- Devlet'in birkaç gün önce teknik çalışmalar sebebiyle kapattığı soyağacı sorgulama hizmeti yeniden açıldı. Vatandaşlar E- Devlet alt-üst soy bilgisi sorgulama ile 1800'lü yıllara kadar soyağaçlarını öğrenebiliyorlar.

SOYAĞACINIZI NASIL ÖĞRENİRSİNİZ? Soyağacı sorgulama adımları için tıklayınız.

YOĞUNLUK YAŞANIYOR!

E- Devlet'in alt-üst soy bilgisi uygulamasının açılmasının ardından büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Uygulamaya girmek isteyen vatandaşlarımız alttaki görselde çıkan uyarı ile karşılaşıyor!

"Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama talebiniz alınmıştır.

Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. E-posta ve cep telefonunuzu doğrulamak için Bilgilendirme Tercihlerini kullanabilirsiniz."

Soyunu merak edenler sistemi kilitlemişti!

Türkiye’nin geçtiğimiz hafta en çok konuştuğu konulardan biri Altsoy-Üstsoy Bilgi Sorgulama” (Soyağacı) uygulamasıydı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün E-Devlet bünyesinde başlattığı uygulama kapsamında vatandaşlar geçmiş soy bağlarına dair kayıtları görebiliyordu. Uygulama öylesine ilgi gördü ki sistem bir gecede kilitlenmişti. E-Devlet hizmetinin verildiği turkiye.gov.tr adresi yoğunluktan dondu. Gece yarısından sonra bile siteye yoğunluktan girilememişti. Yoğunluk bütün E-Devlet sayfasının tamamını kullanılamaz hale getirince uygulamaya ara verilmişti. Şimdi bu kayıtları sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasının altyapısı güçlendirilerek uygulama yeniden hizmete gireceği açıklanmıştı.

4 milyon ziyaretçi

Sistemi kilitleyen yoğunluğa dair rakamlar da ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimindeki kayıtlara göre o gün E-Devlet uygulamasına 4 milyon kullanıcı giriş yaptı. Kayıtlara göre bu rakam daha önceki girişlerin en az 3 veya 4 katı... Zira E-Devlet’in günlük kullanıcı sayısı 1 ile 1.5 milyon arasında... Siteye giren 4 milyon kişiden sadece 737 bini sistem kilitlenmeden önce Altsoy-Üstsoy sorgulama sayfasına gidebilmiş. Bunların da sadece 310 bini işlemi başarıyla tamamlayıp kayıt alabilmiş..