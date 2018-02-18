Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının 30’uncu gününde uçaklar ile ÇNR ve obüsler Darmık Dağı çevresindeki ve Bülbül Beldesi kırsalındaki PKK/PYD/YPG terör örgütüne ait mevzilere bomba yağdırdı. Yaklaşık 2 saat süren bombardıman sonunda bir çok terör hedefi imha edilirken, bombaların düştüğü yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.
TSK havadan karadan bomba yağdırdı
18.02.2018 - 18:17 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ile Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNR) ve obüsler Darmık Dağı çevresindeki ve Bülbül Beldesi kırsalındaki PKK/PYD/YPG terör örgütüne ait mevzilere bomba yağdırdı.
Etiketler : ÇNR ve obüsler,bomba,TSK,
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