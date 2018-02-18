Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının 30’uncu gününde uçaklar ile ÇNR ve obüsler Darmık Dağı çevresindeki ve Bülbül Beldesi kırsalındaki PKK/PYD/YPG terör örgütüne ait mevzilere bomba yağdırdı. Yaklaşık 2 saat süren bombardıman sonunda bir çok terör hedefi imha edilirken, bombaların düştüğü yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.