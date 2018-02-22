Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubeden 22 kişilik tim, Afrin’de terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye yönelik gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere, kesilen kurban ve dualarla uğurlandı. 22 kişilik tim içerisinde FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast girişiminde bulunan darbecileri yakalayan özel harekatçıların bulunduğu öğrenildi.

“Ülkemizi, vatanımızı korumak için bugüne kadar şehitler verdik ve gerekirse yine şehit olacağız” diyen İl Emniyet Müdürü Metin Akay, “Bugün yine bir timimizi Afrin'e uğurluyoruz. İnşallah görevinizi sağ salim tamamlayıp yine sağ salim dönersiniz. Gerekirse hepimiz şehit olacağız ama ülkemizi korumaya devam edeceğiz. İçeriden ve dışarıdan gelen her türlü tehdide karşı milletimizi koruyacağız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza inancımız tamdır. Allah yardımcınız olsun” dedi.

Kutsal değerlerin korunmaya devam edildiğini vurgulayan Vali Ali Mantı ise, “Topyekun Türk milleti olarak en kutsal değerlerimizi korumaya devam ettik korumaya da devam edeceğiz. Mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Allah yardımcınız olsun. İnşallah sağ salim gidip gelirsiniz. Milletimizin duaları sizinle beraberdir. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

“HAİNLERİ YAKALADIĞIMIZ GİBİ AFRİN'DE DE GEREĞİNİ YAPIP DÖNECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast düzenleyen hainleri yakalayan özel harekat polisleri, “Allah nasip ederse nasıl ki 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımıza suikast düzenleyen hainleri yakaladığımız gibi Afrin'de de gereğini yapıp döneceğiz. Ülkemizin duası bizimle olsun yeter. Ailemizin gözü arkada kalmasın inşallah sağ salim gidip döneceğiz. PKK/PYD-YPG'nin belini kıracağız. Mehmetçiğimiz orda savaşırken bizim içimiz hiç rahat değildi. Allah'a sürekli dua ettik bizi kavuştursun diye. Dualarımız kabul oldu. Şimdi gidiyoruz ve beraber sırt sırta verip bütün hainlerin belini kırıp geleceğiz inşallah. Bizler bu görevler için eğitiliyoruz. Ülkemiz ve vatanımız ne zaman ihtiyaç duyarsa orada olacağız. Bütün milletimizin dualarını bekliyoruz” dedi.

Vali Ali Mantı, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kurum amirleri ve meslektaşlarının katıldığı törende tim, özel harekat marşının ardından yolcu edildi.