AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, örgütün şifreli haberleşme ağlarından "Falcon" üzerinden örgüt üyelerine gönderilen mesajlar deşifre edildi.

Mesaj içeriklerine göre, darbe girişiminden sonra örgüt faaliyetlerini  yönetmeye devam eden FETÖ elebaşı Gülen, son dönemlerde toplantılarını sürdürdü.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde örgüt üyelerini kabul  etmeye devam eden Gülen, yakın zamanda yapıldığı belirlenen "Bamteli" adlı  toplantıda çeşitli konuşmalar yaptı.

"Tweetlerde konuları işleyin" talimatı

Gülen, toplantıda örgüt mensuplarına moral vermeye çalışarak, sosyal  medya üzerinde durdu. Sosyal medya hesaplarının artırılması ve buralardan algı  oluşturulmasını isteyen Gülen, Twitter paylaşımlarına dikkati çekti.

FETÖ üyelerine gönderilen bir mesajda, Gülen'in söz konusu  toplantılarda verdiği, "Tweetlerde konuları işlemek çok önemli." talimatı  aktarıldı.

"Yurt dışına geçecekler gaybubete devam etsin" emri

Gülen, örgüt mensuplarının deşifre olmadan saklanmalarına yönelik de  önlemler alınmasını talep etti. Terör örgütü elebaşı Gülen, "gaybubet" adı  verilen hücre evlerinde saklanmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

"Falcon" üzerinden gönderilen bir başka mesajda da örgüt elebaşı  Gülen'in "Yurt dışına geçecek arkadaşlar kesinlikle risk almadan gaybubete devam  etsinler." emri verdiği tespit edildi.