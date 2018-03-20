Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir” dedi. Ayrıca, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın iadesi ile ilgili Türkiye'nin Uruguay'da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliğine gönderildi.
Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti
20.03.2018 - 19:23 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın iadesi ile ilgili Uruguay'da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliğine gönderildi.
Etiketler : Adalet Bakanı Gül,çiftlik bank,
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