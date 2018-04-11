Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kosova’da yakalanan ve Türkiye'ye getirilen, örgütün üst düzey isimlerinden Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilişti. Şüpheliler burada savcılıkça yapılan sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.