Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Pensilvanya’ya kaçan da telaşta. ‘Akıbetim ne olacak?’ diyor. Kosova’dakilerin akıbeti ne olduysa senin de o olacak” sözleri örgüt mensuplarını köşeye sıkıştırdı. MİT tarafından yapılan başarılı operasyonlarla FETÖ’nün yurt dışındaki firari örgüt elemanları bir bir Türkiye’ye getirilirken, örgütün eleman temin ettiği ve büyük gelir sağladığı okulları da Türkiye’ye devrediliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemlerde ülkelere yaptığı ziyaretler, FETÖ’yle mücadelede önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar FETÖ’ye ait 10 ülkede toplamda 76 okul Maarif Vakfına devredildi. İşte ülke ülke FETÖ’den alınan okulların sayıları: Kongo Halk Cumhuriyeti 3, Gine 10, Somali 6, Sudan 6, Mali 18, Moritanya 8, Nijer 10, Tunus 2, Senegal 7 ve Çad 6... Öte yandan, önümüzdeki dönemde yapılan operasyonların kapsamının genişleyeceği belirtiliyor. Bir yandan FETÖ mensuplarının tespitine yönelik çalışmalar devam ederken, diğer yandan da firar eden bölücü terör örgütü PKK’lıların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki günlerde PKK mensuplarına yönelik vurucu ve nokta atışı operasyonların yapılacağı ifade ediliyor.