Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi’nde Suriye’de Esad rejimine yönelik operasyonla ilgili konuştu. Son günlerde rejimin kimyasal silahla yaptığı saldırı sonrası ABD ve Rusya’nın başını çektiği bir restleşmeye şahit olunduğuna değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Bu bakımdan yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Niye? O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim, son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu. Ancak kimyasal saldırıya gösterilen bu hassasiyetin, rejimin konvansiyonel silahlarla katlettiği 100 binlerce masum Suriyeli için de sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz.”



DÜNYAYA ÇAĞRI

Erdoğan, dünyaya çağrıda bulunduğunu belirterek, “Gelin, kimyasalıyla konvansiyoneliyle kitle imha silahlarının her çeşidini ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin, Suriye’de yaşanan son krizi, yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar artırmanın değil, bu imkânları tüm insanlığın hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim” dedi.

Putin Macron ve May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı May ile Suriye konusunu görüştü. Görüşmelerde ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik düzenlediği harekât hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Erdoğan, Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret ettiği görüşmelerde, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı, meseleye siyasi çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.