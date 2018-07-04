Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerle ilgili itiraz sürecinin bugün tamamlanacağını hatırlatarak son detayların gözden geçirilerek kesin sonuçların açıklanacağını açıklamıştı.

Güven, YSK binasına girişinde basın mensuplarının soruları üzerine, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik, YSK'ye yapılacak itirazların son gün oalrak bugünü işaret etmişti.

YSK, 24 Haziran'da gerçekleşen seçimlerden tam 10 gün sonrasında kesin ve resmi sonuçları açıkladı.

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YSK ayrıca İYİ Parti'nin 5 il için yaptığı itirazları da reddetti.

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