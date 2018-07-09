Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Değerli Meclis başkanları, devlet başkanı yardımcıları değerli ülke temsilciler yurt içidnen ve yurt dışından gelen değerli dostlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünyanın her köşlesinde kalpleri bizlerin başarı için atan tüm kardeşlerimize sevgilerimi sunuyorum. Bugün burada bizzar bulunarak, sevincimizi paylaşan herkesi saygıyla selamlıyorum. Rabbim göğsümüzü genişlet hayır işlerimizi kolaylaştır. Halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Bizi kibirden muhafaza eyle. Ya Rab bizi haksızlıktan adeletsizlikte, zulümden eyle. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için milletimiz için hayırlara vesillere eyle Rabbim. Evet 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla Amin diyorum. Rabbim nasip etti bir kez daha milletiğimiz tevecühüyle bu göreve geldim. Üstelik bu defa yürütme organın tüm yetkilierlyie birlikte geldim. Rabbim milletimize ve tüm insanlığımıza yapacağımız hizmetlerle yolumuzu aydınlatsın.

Aziz milletim, değerli dostlarım 40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Biz siyaseti hep milletimize hizmet için yaptık. Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 24 Haziran'da bir kez kendisine hizmet üzere bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuz bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.

YENİ BİR YÖNETİM MODELİNE GEÇİYORUZ

Şairin dediği gibi bütün iyi kitapların sonunda meltemi selden esen soluğu senden olan yeni bir başlangıç var. Bugün burada sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Demokrasi arayışımızın 95 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı kaoslar nedeniyle ülkemize bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz.

MİLLETİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. Türkiye Osmanlı'dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımıyla milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle pazar günü 2. yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz darbe girişimine karşı olan istiklaline sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde darbenin hemen ardından Meclis'te yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında kabul ederek destek veren milletime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimiz çok geniş bir coğrafya kurulmuş, büyümüş ve tarihe karışmıştır.

TÜM TUZAKLARI BOZDUK

Bugün burada milletimize 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz. Milletimizin bize sağladığı bu imkanı güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz. Tek millet demiştim, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demiştik. Hamdolsun milletimizin bizimle birlikte bu 4 ülkeye sıkı sıkıya sarıldığını gördük. Millet olarak bir olduk iri olduk diri olduk kardeş olduk ve hep birlikte Türkiye olduk. Böylece tüm tuzakları bozduk.

Bundan sonra bize düşen medeniyetimizin inşaası için kaybettiğimi zamanı geri kazanmak için çalışmaktır. Bugün Bismillah diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 2023 hedeflerine ulaşmak olacaktır. Bizden sonraki nesillere kendi vizyonlarını gerçekleştirecek bir Türkiye bırakmayı hayal ediyoruz.

CUMA GÜNÜ KABİNEMİZİN İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Yeni dönemde Türkiye demokrasiden temel hak ve hürriyetlere ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha iyiye gidecektir. Hep söylediğimiz gibi bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur. İşte buradaki şu manzara gönül sınılarımızın genişliğinin en somut örneğidir. Dostluğumuz ve kardeşliğimiz için sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum.

Bu gece kabinemizi açıklayarak icraatlarımıza başlıyoruz. Yarın devlet geleneklerimize uygun şekilde önce Azerbaycana sonra KKTC'ye ilk ziyaretlerimizi yapacağız. Çarşamba günü Brüksel'e gidip NATO toplantısına katılacağınız. Cuma günü kabinemizin ilk toplantısını gerçekleştireceğiz.

EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ İNSANIMIZDIR

Bu ülkede insanların herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, ötekileştirdiği duruma bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır. En büyük zenginliğimiz insanımızdır. En önemli önceliklerimizden biri nereden geldiğini bilen ve nereye gitmek istediği şuurunda nesil yetiştireceğiz. Türkiye'yi savunma sanayinden sınır güvenliğine kadar her türlü alanda güçlendireceğiz. Ülkemizi en iyi 10 ekonomiye ulaştırmak için makro ekonomik dengelerden yatırımlara kadar her alan çok büyük hamleler yapacağız.

Bir kez daha yeni yönetim sistemimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel günümüzü paylaşmak üzere yurt dışından gelen tüm misafirlerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum. Tekirdağ Çorlu'da dün akşam saatlerinde elim tren kazası sebebiyle halk oyunları, ışık gösterini iptal ettik. Bu kazada ölen kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerime şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

KÜLLİYE'DEKİ TARİHİ TÖRENE YABANCI LİDERLER DE KATILDI

Başkan Erdoğan’ın tabiriyle “muhteşem” olacak bu törene şehit yakınları ve gaziler, STK temsilcileri, akademisyenler, iş ve sanat dünyasından isimler, devlet erkanı ve yabancı liderler katıldı. Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve Prof. Dr. Murat Günel de Külliye’deki törene davet edilen isimler arasında yer aldı. Devlet protokolünün tamamı Külliye’deki törene davet edilirken, Erdoğan’ın burada yapacağı konuşmada yeni dönemle ilgili mesajlar vereceği de ifade edildi.

Törende; Rusya, Bulgaristan, Macaristan, Senegal, Filistin, Kuveyt, Gürcistan, Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek, Pakistan, Somali, Azerbaycan, Kırgızistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkeler dahil 50’ye yakın ülke devlet başkanı, meclis başkanı, başbakan düzeyinde temsil edilecek. Törene en uzaktan gelecek konuk ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro olacak. Törende AB’yi ise AB Göçlerden Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos temsil edecek. Törene Erdoğan’ın eski mevkidaşları; eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ile eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodora Bakoyannis de katıldı.