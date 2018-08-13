Sosyal medyada dolaşan 'Dövizlerin devlet eliyle TL'ye çevrilmesi' ve 'Dolar kurunun sabitlenmesi' iddialarının yalan haber olduğu ve bu tarz haberleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), inceleme başlattı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber'in paylaşımında "Kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan 'Dövizlerin devlet eliyle TL´ye çevrilmesi' serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip 'Dolar kurunun sabitlenmesi' gibi yalan haber yayan kişi, kuruluşlar hakkında MASAK inceleme başlattı" ifadeleri yer aldı.
MASAK yalan haber yayanlarla ilgili inceleme başlattı
13.08.2018 - 02:06 | Son Güncelleme: 13.08.2018 - 02:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) manipülatif haber yapanlarla ilgili inceleme başlattı.
Sosyal medyada dolaşan 'Dövizlerin devlet eliyle TL'ye çevrilmesi' ve 'Dolar kurunun sabitlenmesi' iddialarının yalan haber olduğu ve bu tarz haberleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), inceleme başlattı.
Etiketler : masak,döviz,yalan haber,
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