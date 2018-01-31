Beşincisi tertiplenen, "Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri" bugün başlıyor. Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirilen ve geleneksel hâle gelen faaliyet, Kozyatağı Kültür Merkezinde saat 13.00'te çocuk ve genç okurlara kapılarını açacak. Misafir yazarların okurlarıyla buluşacağı faaliyete 23 yayınevi katılacak. Fuar, 4 Şubat'a kadar açık kalacak.
Kitaplar çocuklar için geliyor
31.01.2018 - 06:42 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 06:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Minikler için neşredilen kitaplar, bir fuarda çocuklarla buluşacak.
Etiketler : kitap fuarı,çocuk,
540335 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/540335.aspx
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