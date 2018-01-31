Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşincisi tertiplenen, "Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri" bugün başlıyor. Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirilen ve geleneksel hâle gelen faaliyet, Kozyatağı Kültür Merkezinde saat 13.00'te çocuk ve genç okurlara kapılarını açacak. Misafir yazarların okurlarıyla buluşacağı faaliyete 23 yayınevi katılacak. Fuar, 4 Şubat'a kadar açık kalacak.