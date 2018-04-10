Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Cumali ünlülere geçti mi? Cumali elendi mi? Cumali Akgül'e dokunulmazlık gecesinde ne oldu? Nagihan Acun Ilıcalı'ya ne sordu? Survivor'da Funda'nın elenmesinin ardından Nagihan Acun Ilıcalı'ya bir ricada bulundu. Yarışmacı, Cumali'nün ünlüler takımına geçmesini istedi. Peki cumali ünlüler takımına geçti mi? Cumali elendi mi? Survivor son dakika haberleri burada.. İşte Survivor son dakika gelişmeler, ve Cumali hakkında merak edilenler

SURVİVOR CUMALİ ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇTİ Mİ?

Nagihan'ın ricası üzerine Cumali All Star'a mı geçecek? Survivor elemede bu hafta çok değişik bir olay yaşandı. Ödül oyununu kaybeden gönüller takımındaki Nagihan, Survivor Cumali'nin ünlüler takımına geçmesini rica etti. Acun Ilıcalı ise düşünülmesi gereken bir olay olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı ise;

Oyunların arasında bir fark var, son golü siz yinede vurabilirsiniz. Cumali dediğiniz gibi sportif elemelerde geçmedi. Ancak en iyileri bulduğumuz bir isim değil Cumali..

Ümit Karan ise;

Biz bir takımız. Cumali olsa da olmasa da aynı şekilde devam ederiz. Cumali'ye kapımız açık.

CUMALİ KİMDİR?

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Daha önce defalarca Survivor'a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır'dan İstanbul'a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” Sloganı ile gündeme oturdu.

SURVİVOR'A KATILABİLMEK İÇİN IĞDIR'DA İSTANBUL'A YÜRÜDÜ

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül Iğdır'dan İstanbul'a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor'a aşık olduğunu iddia eden Akgül, dün akşam Acun Ilıcalı'nın da konuk olduğu Beyaz Show'a katıldı. Beyazıt Öztürk'ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül'ü Survivor kadrosuna dahil etti.

Cumali Akgül'ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk'ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor'a almaya karar verdik.” demişti..