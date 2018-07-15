Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlarca kişi tarafından takip edilen Şeyma Şubaşı'nın bir yarışma programında çekilen eski görüntüleri sosyal medyada bomba etkisi oluşturdu.

ESTETİKSİZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir televizyon programında düzenlenen modellik yarışmasına ait görüntüleri ortaya çıkan Şeyma Subaşı'nın estetis hali dikkat çekti. Yarışma programın jurisi olan Deniz Akkaya'nın eleştirilerini dinleyen Şeyma Subaşı'nın üzgün hali dikkat çekiyor.

ILICALI'NIN KANALINDA SABAH PROGRAMI YAPMIŞTI

Yarışma programın Şeyma Şubaşı'yı eleştiren Deniz Akkaya, Acun Ilıcalı'nı sahibi olduğu TV kanalında sabah programı yorumculuğu yapmıştı. Videoyu izleyen sosyal medya bazı kullanıcıları "Bir zamanlar eleştirdiği Şeyma Şubaşı, Deniz Akkaya'nın patronu oldu" yorumunu yaptı.