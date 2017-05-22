Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) için en önemli insan kaynağının okullar olduğunu belirterek, Makedonya'daki FETÖ'yle irtibatlı okulların faaliyetlerinin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Erkal Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün, Türkiye’de 15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve milletin iradesi sonucunda seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına kasteden, anayasal düzeni ve hükümeti darbeyle yıkmaya çalışarak 249 vatandaşı şehit eden eli kanlı bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

FETÖ'nün en önemli propaganda aracı olarak kullandığı Avrupa’daki basın kuruluşlarının birçoğunun son aylarda kapandığını belirten Erkal Kara, "Bu bağlamda Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'de yayın yapan FETÖ iltisaklı gazete ve ona bağlı internet sitelerinin kapatılması dikkati çekmektedir." dedi.

Büyükelçi Erkal Kara, "Ne kadar kanlı bir örgüt olduğuna dair gerçek yüzünü 15 Temmuz’da gösteren FETÖ terör örgütünün yayına devam eden Makedonya ve diğer bazı ülkelerdeki basın kuruluşları, yaptıkları alçakça ve esasen gerçek dışı yayınlarla, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri zehirlemeyi hedeflemektedir. Makedonya halkı ve bu ülkede yaşayan soydaş ve vatandaşlarımız, bu terör örgütünün basın kuruluşlarına asla itibar etmemelidirler." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün sinsi ve alçak propagandasına, dost ve kardeş Makedonya’da da artık daha fazla izin verilmemesi ve bu basın kuruluşlarının faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini vurgulayan Erkal Kara, şöyle konuştu:

"Ülkemizin FETÖ ile mücadelesinde Makedonya’nın desteğini memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu hain terör örgütünün, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere zarar vermeye yönelik hedeflerini boşa çıkarmamız için, bir an önce buradaki basın faaliyetlerinin sona erdirilmesi, en kıymetli dostlarımızdan birisi olarak gördüğümüz Makedonya’dan beklentilerimiz arasındadır."

"Okulları alçak planlarını gerçekleştirmek için araç olarak kullanıyorlar"

Erkal Kara, eli kanlı FETÖ'nün sinsi ve alçak planlarının ne kadar haince boyutlara ulaşabileceğini 15 Temmuz gecesi sergilediğini, bu planları hayata geçirmek için kullandığı en önemli araçlardan birinin de işlettiği okullar olduğuna işaret ederek, "Darbe girişiminde 249 insanımızı şehit eden, binlercesini de yaralayan, ülkemizin anayasal düzenini ve demokrasiyi yıkmak için yıllardır sistematik olarak devletin tüm organlarına sinsice sızmış bir terör örgütünün, herhangi düzeyde bir eğitim faaliyetini sürdürmesi asla kabul edilebilecek bir durum olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ’nün, eğitim kisvesi altında Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki hain planları için yeni destekçiler yetiştirdiğine vurgu yapan Erkal Kara, "Ayrıca, okullardan elde edilen gelirlerle, terör örgütüne önemli bir mali kaynak sağlanmaktadır." dedi. Büyükelçi Kara, şöyle devam etti:

"Bu terör örgütü için en önemli insan kaynağı, değerli çocuklarımızı zehirledikleri okullardır. Bu okulları sadece Türkiye’nin meselesi olarak görmek büyük bir hataya düşmek olacaktır. Bu okulların, gelecekte ciddi anlamda bulundukları ülkelerin başına da bela olabilecekleri ve önemli bir tehdit potansiyeli taşıdıkları ortadadır. Biz ülkemizde tehdidin boyutlarını ve FETÖ’nün gerçek yüzünü tüm vatandaşlarımız için acı bir şekilde yaşadık. Bu konuda, dost ve kardeş ülkeleri uyarmayı önemli bir görev addediyoruz. En değerli varlığımız çocuklarımızın, böylesine alçak bir terör örgütünün eline bırakılması, ortak geleceğimiz açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır."

Erkal Kara, "Bu bakımdan, dost ve kardeş Makedonya’daki okulların faaliyetleri de bir an önce sona erdirilmeli, kıymetli yavrularımızın bu hain terör örgütü tarafından kendi emellerine alet edilmek üzere zehirlenmelerinin önüne geçilmelidir." diye konuştu.

"Maarif Vakfı için Balkanlar öncelikli bölge"

Türkiye Maarif Vakfının kuruluşunun ardından dünyanın çeşitli ülkelerinde boy göstermeye başladığının altını çizen Erkal Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında dost ülkeler ile vatandaş ve soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde, Türkiye’den kaliteli eğitim imkanların katkı noktasında da beklentilerin bulunduğunu biliyoruz. Bu konuda, geçtiğimiz sene ülkemizde özel bir kanunla, Türkiye Maarif Vakfı adıyla bir vakıf kuruldu. Maarif Vakfı, kurulduğu ilk günden itibaren, insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek hedefiyle son derece başarılı çalışmalara imza atmaya başladı."

Erkal Kara, Maarif Vakfının kısa süre içerisinde, dünyanın tüm bölgelerinden 10’un üzerinde ülkede, FETÖ iltisaklı okulların devrini gerçekleştirdiğini veya bu konuda mutabakat sağladığını aktararak, birçok ülkeye gerçekleştirilen ziyaretlerle de yeni eğitim kurumları için ilgili ülke makamlarıyla anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Erkal Kara, dost ülkeler ve soydaşların bulunduğu Balkanlar coğrafyasının da Maarif Vakfı için öncelikli bölgelerden birini teşkil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maarif Vakfının önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Balkan ülkelerinin yarısında eğitim öğretim faaliyetlerine başlaması beklenmektedir. Bu kapsamda Makedonya da Maarif Vakfının önem verdiği ülkelerin başında gelmektedir. Bu amaçla, Maarif Vakfı Makedonya Sorumlusu da çalışmalarına başladı. Maarif Vakfı, en kısa zamanda eğitimin her seviyesinde okullarıyla ve kaliteli eğitim anlayışıyla, dost ve kardeş Makedonya’da güzide eğitim kurumları arasında yerini alacaktır. İlgili Makedon makamlarının, her alanda olduğu gibi, Vakfın çalışmaları bağlamında da gerekli işbirliği ve desteği sergileyeceklerine inancımız tamdır."