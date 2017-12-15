Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Görev alanı Doğu Kudüs ile Filistin Ulusal Yönetimi’ne bağlı bulunan Batı Şeria ve Gazze’den oluşan Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu resmen büyükelçilik seviyesine çıkarılmalıdır” dedi. Önceki gün İstanbul’da gerçekleştirilen İİT Olağanüstü Zirvesi’nde çok önemli kararlar alındığını, arzulanan ve beklenen bir iradenin tezahür ettiğini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: Türkiye’nin öncülüğünde ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla toplanan zirvede, ABD-İsrail kumpasının bütün yönleri deşifre edilmiş, Kudüs’ü tasallut altına almak için devreye giren siyonist emellere tesir düzeyi yüksek tepki gösterilmiştir. Bu gelişme oldukça umut ve memnuniyet vericidir.

Birleşmiş Milletler kararlarına, uluslararası antlaşmalara açıkça aykırı olan ABD zorbalığının tarih, vicdan ve hukuk karşısında hükümsüz olduğunun vurgulanması değerli, dengeli ve isabetli bir değerlendirmedir. Ayrıca, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin devletinin teyidiyle birlikte dünyaya tanınması yönünde çağrıda bulunulması zalimlere okkalı bir şamar, muazzam bir cevaptır.

ŞER OYUNU PÜSKÜRTÜLECEK

Bahçeli “14 yaşındaki bir çocuğu onlarca askeriyle gözaltına alan, down sendromlu bir mazluma şiddeti reva gören İsrail acımasızlığı, İslam ülkelerinin diriliş ve kenetlenmesiyle bertaraf edilecektir. ABD’nin şer oyunu mutlaka püskürtülecektir. Başka yol ve çaresi de kalmamıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı ülke ve çevrelerin sinsiliklerinin de gözlerden kaçmadığını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

Kudüs davasının tavsaması, ağırdan alınması, hatta zamana yayılarak, İsrail’in denetim ve kontrolüne girmesi konusunda perde gerisinde siyonizmle iş birliği yapan, küresel planlara kuryelikten nemalanan haramzadelere Türk-İslam dünyası haddini bildirecek muktedirliğe ziyadesiyle sahiptir. İsrail’e gizli gizli el sallayan, avuç açan, çıkar uman, ABD’ye uysal görünüp uyduluğuna talip olan bir kısım ülkelerin meşruiyet ve inandırıcılığı da elbette kalmamıştır. Görev alanı Doğu Kudüs ile Filistin Ulusal Yönetimi’ne bağlı bulunan Batı Şeria ve Gazze’den oluşan Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu resmen büyükelçilik seviyesine çıkarılmalıdır. Buna 57 İslam ülkesi aynısıyla iştirak etmelidir.

EMLAK PATRONU TRUMP!

Bir emlak patronun pervasızlıklarına, Evanjelizmin dayatmalarına, İslam düşmanlarının eline ve emeline teslim edilmeyecektir. Filistin, başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet olarak varlığını tescil ettirecektir. Buna hiçbir sefil, hiçbir zelil, hiçbir şeytani plan ve proje engel olamayacaktır. MHP, Filistinli mazlumların yanında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin irade ve kararının ön şartsız destekçisidir. Bilinmelidir ki Kudüs düşerse tarih düşecek, Kudüs kaybederse Ankara kaybedecek, Kudüs mahcup ve mahkûm olursa İslam alemi telafisi imkânsız sonuçlarla karşılaşacaktır.

KUDÜS TEBRİĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayıp Kudüs konusunda İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) alınan kararlardan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında yapılan telefon görüşmesinde, İstanbul’da gerçekleştirilen İİT Olağanüstü Zirvesi değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre zirve toplantısının son derece verimli olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, elde edilen başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Bahçeli, İstanbul’daki toplantıda, İslam ülkelerinin, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıdıklarını teyit etmelerinin, tüm dünyanın da Doğu Kudüs’ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya çağrılmasının son derece önem taşıdığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği görüşmede, TBMM’de grubu bulunan üç partinin bir ortak metinle İslam İşbirliği Teşkilatının kararını desteklemeleri de olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.