Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şişli'de bir otelde düzenlenen "Ulusal Basın Buluşması" etkinliğinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uzun zamandır siyasetin içerisinde olduğunu ancak bu kadar badireli bir döneme girildiğini hatırlamadığını savunan Karamollaoğlu, ihtilal dönemlerinde dahi kısa süreli bir baskı oluştuğunu, sonrasında fikirlerin tekrar dile getirebildiğini, bugün yaşananların da üzücü olduğunu belirtti.

'HUKUKUN BİTTİĞİ NOKTA'



Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin şimdiye kadar bu kadar karmaşık bir noktaya gelmediğini öne süren Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Irak, Suriye, Mısır, Libya bir kaosun içerisinde, nereye baksak üzüntü verici gelişmeler var. Memleketteki kutuplaşmayı en ciddi tehlike olarak görüyoruz çünkü kutuplaşma diyaloğu ortadan kaldırıyor. Sıkıntılı bir noktaya girdik, en çok tedirgin eden, artık adalet mekanizmasına güvenin kalmaması. İki gazetecinin tahliyesi noktasında, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı, yerel mahkemenin kabul etmemesi ve yerel mahkemenin kararının şu anda icra edilir durumda olması. Benim kanaatim hukukun bittiği nokta çünkü anayasa en üst mercidir, anayasa mahkemesinin verdiği kararlara itiraz da edilemez."

OLASI AFRİN OPERASYONU: ABD YAVAŞ YAVAŞ İNCİRLİK'TEN ELİNİ ÇEKİYOR



Karamollaoğlu, Türkiye'nin olası Afrin operasyonu için de şu değerlendirmelerde bulundu: "Amerika, akıl almaz bir şekilde bu bölgeyi silahlandırıyor. 4 bin 900-5 bin tır silah gönderiyor. Kim kullanacak bunu? Eninde sonunda onları yine Amerikalılar kullanacaklar çünkü Amerikalılar o silahları kullanmak üzere yetiştirilmişler, öbürleri 3 ay içinde o silahları kullanamazlar. Amerika, orada barış ne kadar bozulursa o kadar memnun. Afrin'e girdik, çıktık, bu Suriye problemini çözecek mi? Kuzeyde bir koridor oluşmasını engelleyeceğiz, bizim derdimiz bu. Ben hükümetin bu noktadaki tavrının kapsamlı olmadığı, bu yaklaşımın oradaki problemi çözmeyeceği kanaatindeyim. İncirlik Üssü, kurulduğundan beri bizim bilmediğimiz işler çevriliyor. Artık o üssün Amerika'ya da faydası yok gibi geliyor bana. Amerika da yavaş yavaş İncirlik'ten elini çekmeye çalışıyor çünkü artık Suriye'nin içerisinde Amerika'nın yeteri kadar üssü var."

'ABDULLAH GÜL BEY KIYMETLİ BİR KARDEŞİMİZ ADAY OLMA İHTİMALİ OLUR'



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir aday çıkaracaklarını belirten Karamollaoğlu, "Öyle bir aday çıkarmamız icap eder ki, bütün partilerin tabanından oy alabilsin. Bu o kadar kolay bir iş değil, bu ne demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından oy alması icap eder, Ülkücü tabandan oy alması icap eder, HDP tabanından oy alması icap eder, AK Parti'den ümidini kesen AK Partililerden oy alması icap eder. En zor iş ama ben bunun aşılabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, şu anda farklı düşünen partilerle ittifak sağlanabileceğini düşündüğünü dile getirerek, güçlü bir Meclis olması ve seçim barajının kalkması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmayacağını düşündüğünü kaydeden Karamollaoğlu, "Birinci turda bile netice alacak bir aday çıkabilir." dedi.

Bir gazetecinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığının söz konusu olup olmadığını sorması üzerine Karamollaoğlu, şu cevabı verdi: "Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz, elbette aday olma ihtimali olur ama 'şu anda adayımızdır' demek doğru olmaz. Fakat bu vasıflara uygun bir insan. Burada iki husus var; kendisi böyle bir noktada, 'Ben böyle bir teşebbüste bulunabilirim' diyebilir, demesi gerekiyor. İkincisi; diğer tarafta da onun seçilebileceği noktasında da sağlam bir kanaatin oluşması icap ediyor. Bunlar sağlanırsa, o da olabilir, başkaları da olabilir. Ama başka isimler de bizim kulağımıza geliyor."

CHP ile ittifak konusundaki soruya ise Karamollaoğlu, bu konuda bir yorum yapmanın doğru olmayacağını kaydetti.