Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Fotoğraf: Ömer Çetin

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, yüzde 10 barajının değişmediğini belirterek, “İttifakla o temsilde adaletin yüzde 100 sağlanmasına yönelik de bir kapı açıldı. Şimdi kendi partisinden istifa etmeden bir başka partinin listesinden aday olması da mümkün” dedi.

Mevlüt Karakaya, TGRT Haber’de ‘Gündem Özel’ programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın konuğu oldu. Karakaya, özetle şunları söyledi:

CHP lideri, ‘hayır’ oyu veren CHP, HDP ve İP ve diğer gruplarla birlikte hareket etme ve sistemi değiştirme yününde bir çağrıda bulunmuştu. Böylelikle Kılıçdaroğlu’nun birlikte hareket etme isteği de gerçekleşmiş oldu. Ancak CHP’liler son dönemlerde birinin kara dediğine diğeri ak diyor. Gizli ittifak mı oluşturacaksınız? Eğer ittifak oluşturmak istiyorsanız alın bu yeni teklif size ittifak yapma imkânı veriyor.

Özgür Özel’in ittifak konusunda yaptığı ‘ahlaksız teklif’ açıklaması ahlaksızlıktır. Önce o ahlaksızlığı kime yapıyor, ahlaksızlığı birlikte iş tuttuğu partilere yapıyor. Her tarafta, arka planda her türlü ittifakı yapıyor. Ama öbür tarafta ne diyor? Diyor ki, “Ben sizinle arka planda gizli ittifak yaparım ama resmiyette yapmam.” Diyor ki, ‘baraj sorunu olan partileri baraj sorunu olmayanlara mecbur ediyor.’ Dışarıda iş tutuyorsun, arka planda ittifak yapıyorsun. Milletin önünde göğsünü gere gere ittifakını yap.

Karakaya, programda ittifak için örnek oy pusulasını da değerlendirdi. İlk defa TGRT Haber ekranlarında gösterilen örnek oy pusulasında ittifak oluşturacak partiler tek çatı altında yan yana görülüyor ve altında isimleri yer alıyor. Karakaya örnek oy pusulası üzerinde mührün nereye basılacağını şöyle anlattı: “İttifak diye orta yerine ya da kenarına basabilir. Alanın için de kaldığı sürece ittifak içerinde sayılacak. Dolayısıyla burada seçmen ittifaka nereden destek veriyorsa o partinin ambleminin altına basacak.”

Karakaya, ittifakın Kürt oylarını etkileyeceği yönündeki eleştirilerine de cevap verdi. Karakaya, “MHP’nin teşkilatlarında, üst yönetimlerinde Kürt kökenli olan çok arkadaşımız vardır. Bu ittifakı bozmak içi çıkartılan bir fitneden başka bir şey değildir” dedi.

Karakaya, MHP lideri Bahçeli’ye hakaret ettiği için 6 bin 80 lira para cezası alan Ozan Arif’le ilgili de, “Allah ıslah etsin onu” dedi.